Минэнерго не поддержало мораторий на изменения в регулировании электроэнергетики

Минэнерго России не поддержало введение пятилетнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики, поскольку он будет мешать развитию сектора. Об этом заявил замглавы ведомства Петр Конюшенко в интервью ТАСС. Ранее о такой мере попросили крупные промышленные компании.

«Мы против любых мораториев, в частности на электроэнергетику. Если наложить мораторий, мы не сможем развивать сектор и удовлетворять растущий спрос потребителей», — отметил господин Конюшенко.

В частности, по словам замминистра, потребность увеличивается из-за запроса на центры обработки данных и использование искусственного интеллекта. Регулирование необходимо адаптировать под меняющиеся условия, подчеркнул Петр Конюшенко. Кроме того, как напомнил замглавы Минэнерго, президент Владимир Путин запретил вводить ограничения для энергетических компаний, которые ухудшают их состояние.

Как сообщал в конце апреля РБК, крупные промышленные компании, включая «Евраз» и «Русал», попросили правительство ввести пятилетний мораторий на любые изменения в регулировании, которые приводят к росту конечной цены электроэнергии. В частности, они предложили приостановить работу над законопроектом о содействии инфраструктурному развитию.

Компании опасаются, что после его принятия тарифы на передачу энергии для промышленных потребителей вырастут более чем в три раза. Бизнес не сможет найти ресурсы на такие расходы без ущерба для производства, отмечали заявители.