РБК: Мишустина попросили ввести пятилетний мораторий на изменения в энергетике

Крупные промышленные компании, включая «Евраз» и «Русал», обратились к правительству с просьбой ввести мораторий на любые изменения в регулировании, которые приводят к росту конечной цены электроэнергии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо, которое бизнес направил премьер-министру Михаилу Мишустину в начале апреля.

Компании попросили премьера, чтобы он поручил Минэнерго приостановить работу над инициативами, разработанными в рамках законопроекта «О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики». Если проект примут, то цены на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей вырастут более чем в три раза, считают участники рынка. Они отметили, что цены на услуги электросетевого комплекса для промышленности стабильно превышают уровень инфляции. С 2024 года, указали авторы письма, к этому добавился почти трехкратный рост платы за технологическое присоединение к электросетям.

Среди инициатив, против которых выступил бизнес, — введение обязанности для потребителей, которые уже присоединены к магистральным электросетям, перейти на договоры с распределительными организациями. В письме указано, что на практике это приводит к необходимости платить сразу по обоим тарифам, при этом распределительные сети в данной ситуации никаких услуг не оказывают.

Компании также возражают против закрепления в сфере электроэнергетики на законодательном уровне принципа «бери или плати». Кроме того, авторы письма просят не давать разрешение на строительство новых сетей за счет надбавок на оптовом энергорынке (ОРЭМ). По мнению представителей бизнеса, эта мера «нивелирует принцип разделения конкурентных и монопольных видов деятельности в электроэнергетике», а также ограничения роста стоимости услуг по передаче электроэнергии.

Авторы письма указали, что на экономическую ситуацию в энергоемких областях одновременно воздействуют санкции, рост налогов и стоимость заемного финансирования. Это не позволяет компаниям перераспределять ресурсы в пользу энергетической инфраструктуры «без ущерба для промышленного производства, инвестиционной активности и достижения национальных целей развития».