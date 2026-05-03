Иранская война пришла в Америку

После истечения двухмесячного срока, позволявшего президенту Трампу проводить кампанию против Ирана без одобрения Конгресса США, американские законодатели полны решимости перехватить инициативу у главы Белого дома и сформулировать стратегию выхода из конфликта, непопулярного в американском обществе. Свой мирный план администрации США передал и Иран. Таким образом, в условиях сохраняющегося хрупкого перемирия Дональд Трамп оказался под нарастающим двойным давлением как в Вашингтоне, так и со стороны Тегерана.

Протестующий против войны с Ираном на слушаниях в Сенате США

Фото: Eric Lee / Reuters Протестующий против войны с Ираном на слушаниях в Сенате США

Заявление президента Трампа о том, что война с Ираном закончена в связи с продолжающим действовать перемирием, о чем глава Белого дома 1 мая уведомил Конгресс США, не позволило ему успокоить страсти и закрыть тему конфликта с Тегераном.

«Это бред. Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются ее соучастниками и позволяют ей продолжаться,— это еще один день, когда подвергаются опасности жизни людей, нарастает хаос и растут цены, за что приходится расплачиваться американцам»,— написал в соцсети Х лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Предупреждение одного из самых непримиримых оппонентов Трампа в Сенате прозвучало в ответ на полученное американскими законодателями уведомление главы Белого дома о том, что он предлагает Конгрессу не возвращаться к теме иранской войны и юридически не предъявлять ему никаких претензий.

В письме лидерам Конгресса — спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному президенту Сената Чаку Грассли президент Трамп объявил о завершении активной фазы иранской кампании и военном поражении противника.

«С 7 апреля 2026 года между силами Соединенных Штатов и Ирана не зафиксировано ни одного обмена огнем. Действия, начавшиеся 28 февраля, фактически завершены»,— написал Трамп.

По версии Трампа, в ходе военной операции против Ирана он уложился в 60-дневный срок и тем самым не нарушил положения национального законодательства, регулирующего применение вооруженных сил США в конфликтах за рубежом.

Напомним, что 1 мая конфликт с Ираном официально достиг критической отметки в 60 дней — срока, установленного Резолюцией о военных полномочиях (War Powers Resolution) 1973 года. Этот закон, принятый в США в разгар вьетнамской войны на фоне глубокого недоверия к исполнительной власти, требует от президента по истечении двухмесячного срока принятия самостоятельных решений в дальнейшем либо получить одобрение Конгресса на продолжение боевых действий, либо начать вывод войск и завершить его в течение месяца.

Несмотря на сохранение режима прекращения огня, блокада Ормузского пролива силами ВМС США продолжается, а внушительная американская группировка в Персидском заливе по-прежнему находится в полной боевой готовности к возобновлению горячей фазы конфликта с Ираном. В этой ситуации главное сражение за право определять дальнейшие действия по отношению к Тегерану после 1 мая перенеслось в Конгресс США.

«Битва интерпретаций» того, кто теперь должен играть первую скрипку в иранской кампании, грозит стать катализатором острого конституционного и политического кризиса и, более того, впервые в истории США создать прецедент ограничения военных полномочий американского президента.

Объявив о завершении военной кампании против Ирана, начатой в конце февраля, администрация США прибегла к тонкой юридической уловке. Ее смысл состоит в том, чтобы обнулить 60-дневный счетчик боевых действий и после некоторой паузы иметь карт-бланш на проведение еще одной силовой акции.

Эту позицию активно продвигает министр войны Пит Хегсет, который в своем выступлении перед комитетом Сената по вооруженным силам высказал мнение о том, что режим прекращения огня с Ираном ставит закон 1973 года на паузу.

Эту трактовку в интервью телеканалу NBC News поддержал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, сейчас Вашингтон пытается заключить мир с Ираном на приемлемых для США условиях и в этой ситуации было бы безответственно связывать руки администрации Белого дома.

Главным фактором, который работает против администрации США и Республиканской партии, становится растущая непопулярность военных действий против Ирана.

Опрос, обнародованный 1 мая газетой The Washington Post, показал, что 61% американцев считают вступление в войну против Ирана ошибкой.

По мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс США в ноябре, на которых республиканцы рискуют потерять контроль над обеими палатами, демократы выставляют своих оппонентов партией, которая игнорирует нужды американцев ради амбиций президента. В этой ситуации стратегия демократов сводится к тому, чтобы раз за разом выносить на голосование резолюцию о прекращении войны War Powers Resolution, ограничивающую полномочия главы Белого дома.

Несмотря на то что пока эта резолюция не проходит из-за того, что обе палаты Конгресса контролируют республиканцы, их позиции пошатнулись. Последняя попытка демократов ограничить военные полномочия президента в Сенате провалилась (47 против 50), но динамика не в пользу администрации: республиканские законодатели начали переходить в лагерь своих оппонентов.

Одной из первых стала сенатор Сьюзан Коллинз от штата Мэн, которая впервые проголосовала вместе с демократами и республиканцем Рэндом Полом за ограничение полномочий президента. А сенатор Лиза Мерковски от Аляски пригрозила внести законопроект о продолжении военных действий, но который будет не «карт-бланшем» для президента, а жестким контрактом, требующим определения четких условий успеха и сроков вывода войск.

Сенатор Тодд Янг (Индиана) подверг сомнению слова Пита Хегсета о «паузе» счетчика, задав вопрос: «Считается ли перемирие действительным, если огонь может возобновиться завтра?» Если все сомневающиеся республиканцы в определенный момент проголосуют за ограничения полномочий Трампа, это может связать его по рукам и ногам.

В условиях хрупкого перемирия с Ираном президент Трамп оказался под давлением как в Вашингтоне, так и со стороны Тегерана, выдвинувшего свой новый мирный план из 14 пунктов.

Как сообщает издание Аxios, план Тегерана отводит месячный срок для ведения переговоров по соглашению, которое предусматривает открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады со стороны США и окончательное завершение войны в Иране и Ливане. Как отмечает Axios, согласно предложению Ирана, только после того, как такая сделка будет заключена, могут начаться переговоры по ядерной программе.

С жестким заявлением выступил 3 мая и Корпус стражей Исламской революции (КСИР). «Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением. Вариантов действий для США стало меньше»,— предупредил КСИР. Кроме того, там заявили, что определили крайний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Ранее иранские военные предупреждали, что будут готовы к решительным действиям, если Вашингтон не снимет блокаду.

Екатерина Мур, Вашингтон; Сергей Строкань