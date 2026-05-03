Российские синхронистки завоевали золото на этапе Кубка мира в Китае

Сборная России по синхронному плаванию победила в акробатической программе групп на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Сиане. Об этом сообщил Олимпийский комитет России.

Российская команда, в составе которой выступали Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова, набрала 227,9089 балла. Серебро и бронза достались китаянкам.

Для российской сборной это третье золото на текущем этапе. Ранее Кира Черезова и Валентина Герасимова первенствовали в произвольной программе дуэтов (304,6439 балла), а Дорошко, Коссова, Минаева, Павлова, Шмидт, Симонова, Смирнова и Тютюник победили в командной произвольной программе (260,0196 балла).

Всего в копилке российских синхронисток на этапе в Китае три золотых, три серебряных и две бронзовых награды. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян и белорусов до взрослых турниров под национальными флагами и полностью восстановила членство Москвы и Минска в организации.