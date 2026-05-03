Американский чемпион выбрал российского

Дмитрий Бивол, самая яркая звезда отечественного бокса, стал целью номер один для одной из самых ярких звезд бокса американского — Дэвида Бенавидеса. О планах встретиться с Биволом в бою за принадлежащее россиянину звание лучшего полутяжеловеса мира (до 79,4 кг) Бенавидес объявил после того, как отнял чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) у мексиканца Хильберто Рамиреса.

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Суббота, 2 мая, получилась очень насыщенным для профессионального бокса днем. В течение нескольких часов состоялось два не просто топовых, а пользовавшихся колоссальным спросом у публики поединка. В Токио встречались два японца, и Наоя Иноуэ, одолев по очкам Дзюнто Накатани, отстоял статус абсолютного, то есть владеющего всеми четырьмя значимыми поясами, чемпиона во втором легчайшем весе (до 55,2 кг), а заодно усилил свои позиции в рейтингах, ранжирующих бойцов вне зависимости от категории. Во многих Иноуэ еще до боя против не допускавшего до столкновения с ним осечек и казавшегося чрезвычайно опасным соотечественника занимал верхнюю строчку.

В том матче, который состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, на кону было вдвое меньше поясов. Но он прозвучал ничуть не менее громко, чем японский, по вполне понятным причинам. Победив, Дэвид Бенавидес укрепил репутацию суперзвезды исключительной яркости.

Первый тяжелый вес стал уже третьей категорией после суперсредней (до 76,2 кг) и полутяжелой (до 79,4 кг), в которой Бенавидес, одержавший победу во всех 32 поединках в профессиональной карьере, добыл чемпионское звание.

Именно такого набора до сих пор не было ни у кого из боксеров в истории. Причем третью категорию американец покорил с наскока, в дебютном в ней поединке. А противостоял ему в нем опытный, с отличным послужным списком оппонент, для которого первый тяжелый вес как раз вполне привычный и который считался крайне сложным барьером для Бенавидеса хотя бы из-за бэкграунда. Когда-то Хильберто Рамирес много спарринговал с Дэвидом Бенавидесом и, казалось, должен был досконально изучить его. Но никаких проблем, разбираясь с мексиканцем, американец не испытал.

Выиграл Бенавидес очень эффектно. Огромным преимуществом он владел с первого раунда, а на грани краха Рамирес очутился уже в четвертом. В нем Бенавидес, всегда отличавшийся жесткостью, достойной супертяжа, и быстротой рук, потряс чемпиона апперкотом, а потом, продолжая охоту, усадил его на колено. Нокдаун Рамирес вроде бы кое-как переварил. Однако в шестом раунде после серии атак он снова попал в критическое положение. На сей до гонга мексиканцу чуть-чуть дотянуть не удалось и с заплывшим глазом и подозрением на перелом орбитальной кости он отправился в больницу.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дэвид Бенавидес же отправился объяснять, какие у него теперь планы. Они никого не удивили. Сообщив, что мечтает, конечно, о встрече с другим мексиканцем, куда более известным, чем Рамирес,— Саулем Альваресом, который всеми способами уклонялся от пересечения с «панчером», когда тот выступал в суперсреднем весе, Бенавидес, перейдя к перспективам более реальным, уточнил, что «номером один в его списке хитов» является бой с Дмитрием Биволом, фронтменом российского профессионального бокса. Бивол — лучший полутяжеловес мира, ему сейчас принадлежат три пояса — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Два из них — IBF и WBA — будут стоять на кону в его очередном поединке. В нем 30 мая в Екатеринбурге Бивол будет драться против невысоко котирующегося немца Михаэля Айферта.

Экспертами этот бой рассматривается как «разогревочный» для давно не выступавшего и перенесшего операцию на травмированной спине россиянина.

При этом о матче Дмитрия Бивола и Дэвида Бенавидеса говорили еще в прошлом году. Вскоре после того, как в феврале Бивол в повторном бою взял реванш у еще одного выдающего российского полутяжеловеса — Артура Бетербиева, приобретя ранг чемпиона абсолютного, Всемирный боксерский совет санкционировал его бой со своим временным чемпионом Бенавидесом. Однако Бивол от него отказался, расставшись с одним званием. ESPN предполагает, что, если и сейчас устроить такой поединок не выйдет, Бенавидеса могут свести с Бетербиевым.

Алексей Доспехов