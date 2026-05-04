Сегодня исполняется 55 лет главному тренеру китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому

Фото: Craig Brough / Reuters

Его поздравляет четырехкратный чемпион России и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба:

— Леонид Викторович, восхищаюсь вашим умом и чувством юмора. В свои 55 лет вы в курсе всех молодежных трендов. Вы — душа компании, человек с большим и добрым сердцем. С вами можно поговорить абсолютно на любую тему, никакой разницы в возрасте вообще не ощущается. А разговоры о футболе с вами — это отдельное удовольствие, вы разбираетесь в нем лучше всех, просто профессор. Желаю оставаться таким же классным и молодым в душе. Желаю стать чемпионом в Китае, вернуться тренировать в Россию и установить здесь все возможные рекорды. Думаю, если вы вернетесь в Россию, от этого выиграет весь наш футбол. Поздравляю!

