Сегодня исполняется 55 лет главному тренеру китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому
Фото: Craig Brough / Reuters
Его поздравляет четырехкратный чемпион России и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба:
— Леонид Викторович, восхищаюсь вашим умом и чувством юмора. В свои 55 лет вы в курсе всех молодежных трендов. Вы — душа компании, человек с большим и добрым сердцем. С вами можно поговорить абсолютно на любую тему, никакой разницы в возрасте вообще не ощущается. А разговоры о футболе с вами — это отдельное удовольствие, вы разбираетесь в нем лучше всех, просто профессор. Желаю оставаться таким же классным и молодым в душе. Желаю стать чемпионом в Китае, вернуться тренировать в Россию и установить здесь все возможные рекорды. Думаю, если вы вернетесь в Россию, от этого выиграет весь наш футбол. Поздравляю!