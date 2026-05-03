Подросток погиб при ударе БПЛА по городу в Запорожской области

15-летний подросток погиб при ударе БПЛА в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Юноша находился в районе своего дома. По словам господина Балицкого, удар беспилотника был целенаправленным. От полученных ранений подросток погиб на месте. Губернатор пообещал оказать помощь семье погибшего.

Сегодня ночью над российскими регионами силы ПВО сбили 334 беспилотника. За 2 мая, по данным Евгения Балицкого, над Запорожской областью уничтожили 17 БПЛА — пять беспилотников самолетного типа и 12 FPV-дронов ВСУ.