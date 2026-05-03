За ночь в России сбили 334 беспилотника

Силы ПВО сбили 334 российских беспилотника за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны. Власти атакованных регионов не сообщали о пострадавших.

Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Также несколько беспилотников были сбиты над московским регионом и Крымом.

В Москве ночью ненадолго прерывалась работа аэропортов Внуково и Шереметьево. В Петербурге закрывали аэропорт Пулково, он не работает до сих пор. Вчера вечером были введены ограничения для аэропортов Костромы и Псков — они тоже сейчас не принимают и не выпускают самолеты.