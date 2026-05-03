Власти направят на благоустройство 28 свердловских муниципалитетов 1,1 млрд руб.

В Свердловской области приступили к благоустройству парков, скверов и набережных в 28 муниципалитетах, которые выбрали большинство уральцев на голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) в 2025 году, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, общий объем финансирования на их реализацию, включая федеральные средства, составит 1,15 млрд руб.

Господин Паслер добавил, что в 2026 году будут обновлены объекты в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и других территориях.

Губернатор подчеркнул, что в 2026 году завершатся проекты, которые в предыдущие годы реализовывались в несколько этапов. Среди них он назвал сквер в районе Центра культуры и досуга имени Максима Горького в Асбесте, где уже положили плитку на площади в более чем 2,3 тыс. кв. м. и резиновое покрытие, выполнили озеленение, отремонтировали ограждение и установили фонтан. В рамках четвертого этапа будут отреставрированы лестничные марши и амфитеатр, установлено видеонаблюдение и уличное освещение.

В Ирбите в сквере на Серебрянке в первом этапе установили часть бронзовых скульптур по мотивам произведений Александра Пушкина и фигура самого поэта, создали игровой комплекс, горку и спортивную площадку с резиновым покрытием. «Для расширения прогулочных маршрутов будет сделан мостик через каменную «реку», в ближайшее время установят информационные стенды, скамейки и подключат санитарный модуль. Открытие сквера запланировано на 1 июня»,— пояснил Денис Паслер.

Глава региона отметил, что в 2026 году будет завершено благоустройство парка культуры и отдыха на ул. Зои Космодемьянской в Краснотурьинске. В рамках предыдущих этапов в нем оборудовали дорожки для прогулок, резиновое покрытие на стадионе, уличное освещение, лавочки, урны, элементы детской площадки и спортивные тренажеры. «По окончании благоустройства в Парке горняков появятся зоны для активного отдыха, площадки для детей и занятий спортом: скейт-парк, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, прогулочные дорожки»,— добавил губернатор.

Господин Паслер подчеркнул, что в голосовании за благоустройство объектов в рамках проекта ФКГС в 2027 году уже приняли участие более 338 тыс. свердловчан. Всего уральцам предложили на выбор 171 проект в 56 муниципалитетах региона. Голосование продлится до 12 июня на платформе «Госуслуг».

Василий Алексеев