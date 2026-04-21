В Свердловской области 171 проект вынесен на голосование по благоустройству

В Свердловской области 171 проект в 56 муниципалитетах вынесен на голосование за проекты благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил губернатор Денис Паслер, каждый год Свердловская область становится в числе лидеров по количеству проголосовавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Присоединиться и проголосовать уральцев призвал и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. «В каждом населенном пункте есть места, которые создают свой неповторимый и знакомый нам с детства образ малой Родины. Парки, скверы, площади, улицы и дворы являются визитной карточкой городов и поселков во всей нашей необъятной стране. Приглашаю уральцев принять участие в выборе общественных пространств и отдать свой голос за благоустройство понравившейся территории»,— обратился к жителям господин Жога.

Из Екатеринбурга в голосовании участвуют 17 объектов общественных территорий. По словам директора департамента благоустройства Тамары Благодатковой, от каждого района выбрано по два объекта, а от Октябрьского района — три, включая набережную реки Исеть от ул. Декабристов до ул. Белинского. Она напомнила, что участвовать в голосовании могут все жители Екатеринбурга, у кого есть паспорт, то есть с 14 лет.

В администрации рассчитывают, что екатеринбуржцы отдадут за территории почти 290 тыс. голосов. Госпожа Благодаткова напомнила, что в прошлый раз за благоустройство Парка им. 50-летия ВЛКСМ проголосовали более 100 тыс.

По данным уральского полпредства, в этом году в голосовании представлено 500 территорий и 14 дизайн-проектов от УрФО. В том числе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре — 62 территории, в Ямало-Ненецком автономном округе — 49 территорий и 3 дизайн-проекта, в Тюменской области — 5 дизайн-проектов, в Челябинской области — 184 территории и 6 дизайн-проектов, в Курганской области — 34 территории.

Проголосовать за объект можно с 21 апреля по 12 июня на платформе «Госуслуг», в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах.

Мария Игнатова