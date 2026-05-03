Российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также под обстрел попали склады с боеприпасами, места хранения беспилотников и площадки их подготовки к запуску.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Всего за минувшие сутки огневому поражению подверглись позиции украинских подразделений в 147 районах.

Также Минобороны сообщило об уничтожении за прошедшие сутки 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. За тот же период были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.