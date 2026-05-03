Российские силы ПВО за сутки уничтожили 740 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за тот же период были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 334 беспилотника ВСУ. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Также несколько беспилотников были сбиты над московским регионом и Крымом.