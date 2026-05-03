Песков анонсировал выступление Путина 9 мая

Президент России Владимир Путин выступит на параде в День Победы 9 мая, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что речь российского президента «оправданно ждет» весь мир.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде... Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил о загруженном графике президента в День Победы. По словам господина Пескова, у главы государства запланированы двусторонние встречи с гостями из других государств.

28 апреля Минобороны России объявило, что парад на День Победы пройдет без военной техники. Причиной ведомство назвало текущую оперативную обстановку. Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится.

Дмитрий Песков обещал назвать имена гостей парада на День Победы. По его словам, Москву планируют посетить «порядка 20» зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.