Дроны ВСУ ударили по пожарным в Горловке

Украинские военные нанесли серию ударов с помощью беспилотников по сотрудникам МЧС, которые тушили пожар в Горловке Донецкой народной республики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выехавшая на место ночью бригада спасателей попала под атаку. По данным МЧС, всего было совершено около семи ударов БПЛА. В ходе тушения пожарным несколько раз приходилось укрываться от дронов.

Никто из сотрудников не пострадал, однако повреждения получили две служебные машины — пожарная автоцистерна и штабной автомобиль. Информация о пострадавших и разрушениях на месте пожара не уточняется.