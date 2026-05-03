«Зенит» превратил игроков ЦСКА в зрителей

ФК «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России по футболу, обыграв в Москве ЦСКА 3:1. Эта встреча, пожалуй, была лучшей для петербуржцев в сезоне. Во всяком случае, она доставила эстетическое удовольствие болельщикам клуба, и не только им.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами ЦСКА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч между командами ЦСКА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сине-бело-голубые приучили в последнее время, что если они и выигрывают, то делают это со скрипом, большим напряжением сил. Особенно это заметно по матчам против команд, которые выстраивают игру от обороны. А вот против лидеров чемпионата игра у «Зенита» получается. Можно вспомнить победу над «Спартаком» со счетом 2:0, хотя там оба гола были забиты с 11-метровых. Или матч с «Динамо», когда петербуржцы выиграли в Москве 3:1. Ни «Спартак», ни «Динамо» не будут играть против «Зенита», выстраивая большие линии обороны, им сами нужны победы.

Игра с ЦСКА была из той же серии. Армейцы пытались при своих болельщиках диктовать условия, забили гол после того, как был назначен пенальти после фола Дугласа Сантоса на Лусиано — том самом аргентинце, который играл раньше за «Зенит» и был обменян зимой на защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Иван Обляков, воспитанник петербургского футбола, пробил с 11-метровой отметки точно.

Но «Зенит» не потерял уверенности и искал свои шансы в атаке, играя с настроением. Наверное, в этом можно увидеть какой-то знак — на 30-й минуте именно Дивеев сравнял счет ударом головой после поданного Педро углового. Это был первый мяч Дивеева за «Зенит», и влетел он в ворота бывшей команды защитника. После матча игрок сказал, что хорошо знал, как располагаются участники армейской команды при «стандартах» и постарался прийти в ту точку, откуда можно нанести удар. При этом партнеры освободили пространство Дивееву, поставив соперникам блоки. Игроки ЦСКА тоже сказали, что знают маневры Дивеева, готовились к ним, но ничего сделать не смогли. Причем забил защитник петербуржцев из-под Лусиано.

Дальше была игра, в которой «Зениту» удалось проявить свои лучшие качества. Это и потому, что играли петербуржцы в тот день с настроением, и соперники старались действовать на встречных курсах, давая им пространство и время. На 51-й минуте гости забили очень красивый гол, разыграв комбинацию на правом фланге с помощью аута, после которой Максим Глушенков навесил в штрафную, и там Александр Соболев вколотил мяч головой в дальний угол. Все было разыграно как по нотам и неожиданно для противников. Соболев, хоть и был в окружении защитников, сумел дотянуться до мяча с помощью «нырка». Только это был не тот «нырок», который используется для симуляции. Для Соболева мяч стал шестым во второй части сезона, всего на его счету девять, он лучший бомбардир «Зенита».

А еще через девять минут зрители увидели шедевр от Луиса Энрике: он «раскачал» в штрафной защитника ЦСКА, усадил его на газон и элегантно перекинул мяч в дальний угол ворот. Бразилец часто пытается исполнить такие номера, но не всегда у него получается. Сейчас индивидуальное мастерство сработало. Таким образом, болельщики «Зенита» увидели голы на любой вкус и победу своей команды за явным преимуществом, что случается не часто. Игроки ЦСКА после реализованного пенальти не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей.

У Сергея Семака, главного тренера «Зенита», после матча спрашивали, почему команда не играет так всегда, тот отвечал, что она всегда набирает много очков, но в атаке раньше была более высокая результативность из-за того, что там играли такие форварды, как Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком, Матео Кассьерра. Все они были в числе лучших бомбардиров. Сейчас на острие у «Зенита» Соболев. Значит, недорабатывают по голам остальные.

«Зенит» вышел на первое место в чемпионате, опередив на два очка «Краснодар». Соперник может вернуть лидерство 3 мая, если обыграет «Акрон» в Самаре. А вообще, многое зависит от матчей «Краснодара» на финише против московского «Динамо» и «Оренбурга». С динамовцами «быки» играют и в Кубке России. И тут вопрос, не уступят ли они друг другу дорогу там, где это больше нужно командам: «Динамо» ни на что не претендует в чемпионате, но жаждет победы в кубке, «Краснодару» важнее завоевать чемпионский титул. Если так случится, шансы «Зенита» на чемпионство сильно упадут. А так надежда у петербуржцев остается. Следующий матч они проведут с «Сочи» на «Газпром Арене» 10 мая, а завершат чемпионат игрой с «Ростовом» на его поле.

Кирилл Легков