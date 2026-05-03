Более 40 рейсов задерживаются в Пулково на два и более часа

После отмены ограничений на полеты в аэропорту Пулково задерживается более 40 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

По состоянию на 09:00 мск, на два и более часа задерживаются 42 рейса. На вылет отменено четыре рейса. С запасных аэродромов ожидается пять бортов. Обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет, сообщили в Пулково.

В ночь на 3 мая авиагавань не работала почти шесть часов. Первым после открытия воздушного пространства в Санкт-Петербург в 8:24 мск прибыл рейс FV 6574 из Красноярска. «Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться... Однако команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана»,— написала пресс-служба авиагавани.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом за ночь сбили 60 БПЛА. При атаке загорелся порт Приморск, однако пожар удалось потушить. По данным Минобороны России, над Россией за ночь сбили более 330 беспилотников.