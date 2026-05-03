При ночном налете БПЛА на Ленобласть загорелся порт Приморск

Целью ночного налета БПЛА на Ленинградскую область стал порт Приморск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По информации господина Дрозденко, над Ленобластью за ночь сбили 60 БПЛА. В результате атаки загорелся порт в Приморске, однако пожар удалось потушить. Разлива нефтепродуктов нет, написал губернатор.

Сегодня ночью над регионами России сбили больше 330 дронов, сообщили в Минобороны РФ. Из-за беспилотной опасности ограничения на полеты вводили в аэропорту Пулково. Авиагавань не работала с 2:20 мск до 8:14 мск. Ограничения ночью также вводили в столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково.

