Ввод жилья в Удмуртии за первый квартал 2026 года снизился на 11,6%

За январь–март 2026 года в Удмуртии построено 459,1 тыс. кв. м жилья — на 11,6% меньше, чем за тот же период 2025 года (519 тыс. кв. м), сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По республике за первый квартал введено 7189 квартир, средняя площадь такого жилья — 63,9 кв. м.

Частные дома заняли 43% от общего объёма — 197,6 тыс. кв. м.

По количеству построенных метров на тысячу жителей Удмуртия заняла второе место в ПФО после Татарстана, где за январь–март 2026 года построили 1,6 млн кв. м.

Напомним, в январе—феврале 2026 года Удмуртия заняла третье место в ПФО по вводу жилья.

По итогам 2025 года в Удмуртии сдали в эксплуатацию 1,2 млн кв. м. жилья, что на 162 тысячи кв. м. меньше объемов 2024-го. В условиях сворачивания массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки федеральные аналитики прогнозировали спад, однако Ижевск прошел год без обвалов и с уверенным ростом цен.

Карина Пырина