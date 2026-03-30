Удмуртия опустилась на четыре позиции в рейтинге регионов РФ по вводу жилья

По итогам 2025 года в Удмуртии сдали в эксплуатацию 1,2 млн кв. м. жилья, что на 162 тысячи кв. м. меньше объемов 2024-го. Тем самым республика опустилась на четыре позиции среди субъектов страны по вводу жилья и заняла в рейтинге 15-е место, следует из данных исследования «РИА новости».

В расчете на одного жителя в республике ввели в эксплуатацию 0,86 кв. м. В интенсивности работы застройщики Удмуртии оказались между девелоперами Воронежской области (0.85) и Татарстана (0,87).

В целом по стране динамика ввода жилья оказалась положительной, за 2025 год в эксплуатацию сдали 108,1 млн кв. м. жилья, что на 0,4% выше чем годом ранее.