Удмуртия заняла третье место в ПФО по вводу жилья в действие в январе—феврале

340,3 тыс. кв. м жилья ввели в действие на территории Удмуртии в январе—феврале 2026 года. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в Удмуртстате.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Из этого объема 155,7 тыс. кв. м построили местные жители. Этот показатель за год увеличился на 14,3%. Всего за два месяца было введено в действие 5,1 тыс. квартир. Средняя площадь — 66,2 кв. м.

По вводу в действие жилья на 1 тыс. жителей — 237,8 кв. м — Удмуртия заняла второе место в ПФО. Лидер в округе — Татарстан, где показатель составил 283,3 кв. м. Примечательно, что в Пермском крае на третьей строчке рейтинга величина значительно меньше — 138,3 кв. м.

Напомним, по итогам 2025 года рынок новостроек столицы Удмуртии продемонстрировал устойчивость. В условиях сворачивания массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки федеральные аналитики прогнозировали спад, однако Ижевск прошел год без обвалов и с уверенным ростом цен.

В 2026 году драйверы спроса меняются, говорят участники рынка: условия по семейной ипотеке обновились, застройщики сокращают вывод новых проектов, а покупатели все чаще выбирают рассрочку.

