Руководитель «Вектора» примет участие в праймериз ЕР для избрания в Госдуму

Гендиректор федерального научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Агафонов стал еще одним претендентом на мандат депутата Госдумы РФ от Новосибирской области. Он зарегистрирован участником предварительного голосования «Единой России» (ЕР).

Согласно анкете, размещенной на сайте праймериз, Александр Агафонов намерен попасть в список кандидатов от партии. В настоящее время он также является депутатом совета наукограда Кольцово. В региональном отделении ЕР отметили, что господин Агафонов был награжден орденом Пирогова за особые заслуги при разработке и внедрении инновационных методов диагностики COVID-19.

Как писал «Ъ-Сибирь», по партсписку ЕР в Госдуму РФ от Новосибирской области намерены пройти, в том числе, вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Александр Жуков, член генсовета ЕР, Герой Российской Федерации Владимир Сайбель, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик, главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов.

