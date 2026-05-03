Все госуниверситеты России перешли на электронные студенческие

Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом «РИА Новости» сообщил замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук. Он отметил, что теперь каждый университет обязан передавать сведения о студентах в государственную информационную систему.

«У нас на едином портале государственных услуг уже почти 5 млн студенческих сформировано... Все государственные вузы уже там»,— сказал господин Омельчук. По его словам, студент по личному запросу может оформить бумажный студенческий билет. Замминистра спрогнозировал, что российские вузы полностью откажутся от бумажной версии документа через два-три года.

Закон о введении в университетах России электронных студенческих билетов и зачетных книжек президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Документы будут доступны на портале «Госуслуги». Эксперимент с электронными версиями проходил с апреля 2024-го до конца 2025 года.