В российских вузах ввели электронные студенческие билеты и зачетки

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в университетах России электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Документы будут доступны на портале «Госуслуги» и приравнены к их бумажному варианту.

По новому закону, доступ к электронным документам получат студенты высших учебных заведений, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты. При этом студбилет и зачетку можно оформить и в бумажном виде по личному запросу обучающегося.

Исключение по введению электронных документов сделано для студентов, чья программа обучения связана с обороной и госбезопасностью. Оформление студбилетов и зачеток для них остается в ведении федеральных органов.

Правительство установит порядок передачи данных от образовательных учреждений в федеральную информационную систему. Закон вступает в силу со дня его официальной публикации.

Проект поправок в закон «Об образовании» в январе внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов во главе с председателем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Согласно пояснительной записке, эксперимент с электронными студбилетами и зачетками показал положительные результаты. Он проходит с апреля 2024-го до конца 2025 года.