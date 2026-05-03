Новосибирский «Локомотив» выиграл серию за третье место в волейбольной Суперлиге

Волейболисты новосибирского «Локомотива» выиграли бронзовые медали чемпионата российской Суперлиги. Решающий матч серии за третье место до трех побед состоялся в Санкт-Петербурге 2 мая.

Железнодорожники уверенно выиграли матч со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23), а с ним и всю серию — 3:2. В пятой игре в составе гостей 10 очков набрал диагональный Илья Казаченков. По девять очков — сразу трое игроков: блокирующие Юрий Бражнюк и Дмитрий Лызик, а также доигровщик Федор Воронов.

«Это был очень длинный плей-офф, для нас максимально, ведь мы сыграли максимальное количество игр. Ребята боролись и в четвертьфинале, и в полуфинале, сейчас пять игр с “Зенитом”, я думаю, они заслужили. Конечно, все заслуживают, но я хочу отметить свою команду. Я поздравляю, они не сдавались, даже если мы проигрывали, даже если что-то не получалось, мы возвращались»,— подвел итог участию команды в чемпионате главный тренер новосибирцев Пламен Константинов (цитата по сайту клуба).

Чемпионом страны сезона 2025/2026 ранее стало московское «Динамо», разгромившее в финальной серии «Зенит-Казань» 3:0.

Валерий Лавский