Рядом с Москвой сбили второй беспилотник за ночь

Силы ПВО сбили БПЛА, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Это уже второй за ночь беспилотник, сбитый на подлете к Москве. Подробности глава города не приводит.

До этого Росавиация сообщила о вводе ограничений для московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты. Такие же ограничения сейчас действуют для петербургского Пулково, а также аэропортов Пскова и Костромы.