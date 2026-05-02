В Германии заявили, что присутствие войск США в Европе — в интересах обеих сторон

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что присутствие американских солдат на европейской территории, и особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона о выводе войск было вполне ожидаемым, передает Reuters.

Господин Писториус призвал европейские страны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Германия уже «встала на верный путь» в этом отношении, подчеркнул министр. Он отметил увеличение численности вооруженных сил Бундесвера, более масштабные и ускоренные закупки техники, а также строительство инфраструктуры. При этом, по оценке Бориса Писториуса, сейчас в Германии находятся около 40 тыс. американских военных.

Вчера президент США Дональд Трамп приказал вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Подразделения будут выведены в течение шести–двенадцати месяцев. По мнению источников CBS News, решение президента Трампа связано с отказом европейских союзников помочь США в войне против Ирана. Дональд Трамп уже отдавал распоряжение о выводе солдат из Германии в конце своего первого срока, но это решение было отменено администрацией Джо Байдена.