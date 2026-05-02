В НАТО прояснили ситуацию с выводом американских военных из Германии

Североатлантический альянс поддерживает тесный контакт с США для уточнения деталей предстоящего вывода американских военных из Германии. Представитель НАТО Аллисон Харт сообщила об этом в социальной сети X.

Ранее Пентагон объявил о планах сократить контингент в ФРГ на 5 тыс. военнослужащих в период от 6 до 12 месяцев. НАТО теперь сотрудничает с Вашингтоном, чтобы разобраться в деталях этого решения и понять его влияние на оборонные стратегии в Европе.

Госпожа Харт отметила, что такие изменения подчеркивают необходимость для европейских стран усиливать инвестиции в оборону. По ее мнению, Европе нужно брать на себя большую ответственность за общую безопасность в рамках альянса. «Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону»,— заявила она.

Отмечается, что решение Вашингтона связано с переосмыслением роли американских войск в Европе. Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил о возможности сокращения военного контингента не только в Германии, но и в Италии с Испанией, указывая при этом на недостаточную поддержку со стороны этих стран. Он особенно выделил «ужасное поведение» Испании.