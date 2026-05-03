На подлете к Москве сбили беспилотник

Рядом с Москвой сбили беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В каком районе сбит БПЛА, не уточняется. Других подробностей господин Собянин также не привел.

Вчера за весь день на подлете к Москве сбили девять беспилотников. Вечером в Московской области из-за падения БПЛА во время налета погиб человек — 77-летний мужчина. В момент атаки он находился в деревне Чернево Волоколамского округа.