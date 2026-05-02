«Зенит» подал на матч

В центральном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на выезде уверенно — со счетом 3:1 — обыграл московский ЦСКА. Благодаря этой победе команда Сергея Семака поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата. Она будет лидировать по крайней мере до финиша воскресного матча «Краснодара», единственного конкурента петербуржцев в гонке за титул.

Первый момент в центральном матче тура чемпионата России возник уже в самом дебюте. Атака ЦСКА вырулила к поперечной передаче в штрафную — не слишком опасную, почти что безадресную. Казалось, ее должен был перехватить кто-то из игроков «Зенита». Но потянувшийся за мячом Дуглас Сантос не заметил возникшего из-за его спины Лусиано Гонду. Махнул — и сбил бывшего одноклубника. Иван Обляков пенальти реализовал. 1:0.

ЦСКА еще некоторое время казался бодрее и наглее. Он здорово выходил из-под прессинга и организовывал быстрые выпады вперед, но до конкретики дело не доводил.

И оставались в памяти только эпизоды у ворот армейцев. Попытка Александра Соболева пробить через себя. Парочка выстрелов Максима Глушенкова с границ штрафной. Парочка ударов головой Игоря Дивеева, удачно действовавшего на угловых. Второй оказался результативным. Центральный защитник, покинувший московский клуб минувшей зимой, взятие ворот праздновать не стал.

Дивеев вообще был очень активен в первом тайме. Мог еще раз огорчить соперника, но для безупречного удара головой было далековато. А затем эффектно спас свою команду: успел вернуться назад и чисто выбил мяч, когда Матия Попович выскакивал один на один. К перерыву счет остался равным.

А во второй половине встречи «Зенит» захватил инициативу и довел дело до победы. Он нанес семь ударов по чужим воротам (три из них — в створ) и в целом выглядел куда изобретательнее оппонента.

Вышли вперед петербуржцы уже на 51-й минуте. Этот гол снова пришел «сверху». Максим Глушенков классно заметил свободную зону: рванул по флангу и нашел пространство для навеса. Александр Соболев головой в падении переправил мяч в сетку. На исходе часа игры поздравления принимал уже Луис Энрике. Он тоже забил после перевода Глушенкова, но в этом случае об ассистенте вряд ли кто-то будет вспоминать. Бразилец ведь почти все сделал сам: сперва ложными движениями раскачал и усадил на газон Милана Гайича, а затем пальнул в дальний угол.

Счет 3:1 устоял до финального свистка. Таким образом, «Зенит» вернул себе промежуточное первое место в РПЛ.

На счету команды Сергея Семака теперь 62 очка. Ее единственный конкурент по чемпионской гонке — «Краснодар» — набрал на два балла меньше, но имеет матч в запасе. В воскресенье он сыграет с тольяттинским «Акроном», идущим в нижней части таблицы (прямой вылет ему, вероятнее всего, уже не угрожает, а вот риск свалиться в зону стыковых матчей есть).

ЦСКА, из борьбы за титул уже давно выпавший, располагается на шестой строчке с 45 очками. Армейцы упустили возможность обогнать замыкающую топ-5 калининградскую «Балтику», которая ранее 2 мая на своем поле проиграла — 0:1 — казанскому «Рубину». Еще один субботний матч также завершился в пользу гостей: «Ростов» в Махачкале оказался сильнее местного «Динамо» — 2:1.

Роман Левищев