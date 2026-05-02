В «Единой России» высказались о запретах видеоигр

В «Единой России» высказались на тему блокировки видеоигр. Партия «не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях» на этом рынке, цитирует пресс-служба ЕР главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.

«Даже такой важный вопрос, как защита наших детей от деструктивного контента, должен решаться с учетом мнения специалистов и профессионального сообщества без спешки и политического популизма»,— заявил депутат.

Ранее мнение о необходимости ограничений на рынке высказала коллега господина Боярского Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Депутат предложила внедрить для видеоигр аналог «прокатных удостоверений», поскольку игры могут служить «инструментом пропаганды».

