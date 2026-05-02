Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Единой России» высказались о запретах видеоигр

В «Единой России» высказались на тему блокировки видеоигр. Партия «не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях» на этом рынке, цитирует пресс-служба ЕР главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Даже такой важный вопрос, как защита наших детей от деструктивного контента, должен решаться с учетом мнения специалистов и профессионального сообщества без спешки и политического популизма»,— заявил депутат.

Ранее мнение о необходимости ограничений на рынке высказала коллега господина Боярского Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Депутат предложила внедрить для видеоигр аналог «прокатных удостоверений», поскольку игры могут служить «инструментом пропаганды».

Григорий Лейба

Новости компаний Все