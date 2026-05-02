Слезы без титула

Победительницей Mutua Madrid Open, финишировавшего в столице Испании турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом €8,2 млн, стала украинка Марта Костюк. Она переиграла россиянку Мирру Андрееву в двух партиях. Несмотря на эту неудачу, первая ракетка России на данный момент имеет наилучшие результаты на грунтовом покрытии в нынешнем сезоне. В рейтинге WTA она по итогам недели поднимется с восьмого места на седьмое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Ana Beltran / Reuters Мирра Андреева

Фото: Ana Beltran / Reuters

Финалов подобного уровня Мирра Андреева не играла тринадцать с половиной месяцев — с тех пор, как в решающем матче прошлогоднего «тысячника» в Индиан-Уэллсе она в упорнейшей борьбе сломила сопротивление лидера мирового рейтинга Арины Соболенко. Ее нынешняя соперница Марта Костюк по сравнению с белоруской имеет гораздо меньшее количество регалий, однако нынешний уровень игры атлетичной 23-летней киевлянки, которая последние годы базируется в Монако, соответствует топ-10. Не случайно в середине апреля она выиграла титул на турнире категории 250 во французском Руане.

Там среди оппоненток Костюк не оказалось элитных теннисисток, но в Мадриде в третьем круге ей пришлось иметь дело с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая продержалась 73 минуты и взяла лишь пять геймов. Еще одна сильная соперница, чешка Линда Носкова, занимающая 13-е место в классификации WTA, вторую партию четвертьфинала уступила Костюк всухую. В итоге свой единственный сет за весь турнир на пути к финалу украинка отдала в полуфинале Анастасии Потаповой (56-я в мире) — бывшей россиянке, представляющей теперь Австрию.

Первый сет показал, что на первый в своей карьере столь ответственный финал Костюк вышла со стопроцентной уверенностью.

Главный козырь украинки, удар справа, работал практически безотказно, и Андреевой, по большому счету, не удавалось ему что-то противопоставить. Россиянка неплохо двигалась по корту и по ходу дела пыталась придумывать какие-то интересные тактические варианты, однако Костюк имела преимущество в мощи и чаще владела инициативой. В четырех первых геймах на своей подаче она отдала лишь три очка, в то время как Андреева в шестом гейме позволила сопернице сделать брейк, а в девятом гейме два своих брейк-пойнта не реализовала. Исход партии, завершившейся в пользу Костюк, предопределила статистика чистых выигрышей ударом справа — 8:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марта Костюк

Фото: Ana Beltran / Reuters Марта Костюк

Фото: Ana Beltran / Reuters

В стартовом гейме второго сета Андреева снова потеряла подачу, но затем, как и в полуфинале против Потаповой, в игре Костюк наступил временный спад, объяснявшийся потерей концентрации внимания. Ее ошибки позволили россиянке уйти в отрыв — 3:1. Но если Потапова в четверг воспользовалась моментом и завершила партию в свою пользу, то Андреева в двух следующих геймах не взяла ни одного очка, и счет сравнялся — 3:3. Концовка встречи тоже в целом получилась равной. Россиянка неоднократно использовала свой более технически совершенный и сильный удар слева. Ведя 5:4, она имела два сетбола на своей подаче, но в первом случае сама допустила ошибку, а во втором Костюк выполнила эйс.

Решающим стал одиннадцатый гейм, по ходу которого Андреева временами спешила, а напоследок сделала двойную ошибку.

Не реализовав два матчбола в двенадцатом гейме, Костюк после андреевской обводки в аут праздновала победу — 6:3, 7:5 за 1 час 21 минуту. Продлив свою беспроигрышную серию до 11 матчей, она завоевала третий титул за карьеру и с 23-го места поднимется в рейтинге на высшую за карьеру 15-ю позицию.

После завершения финала Андреева дала волю эмоциям и расплакалась. Тем не менее, несмотря на свою неудачу, 19-летняя россиянка поменяет восьмое место в рейтинге на седьмое, а по очкам, набранным в этом году, станет четвертой. И это вполне закономерно. Добавив к апрельскому титулу в Линце и полуфиналу в Штутгарте мадридский финал, Андреева по ходу нынешнего грунтового сезона выиграла 12 матчей из 14 и набрала 1345 рейтинговых очков — больше всех в WTA.

В воскресенье, 3 мая, Андреевой вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер предстоит провести в Мадриде еще один финал в парном разряде. Они встретятся с очень сильным дуэтом — чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.

Евгений Федяков