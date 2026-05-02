Оперштаб Кубани назвал фейком интервью Кондратьева местному изданию про Туапсе

Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком интервью главы региона Вениамина Кондратьева изданию «Анапа регион» по ситуации в Туапсе. Информацию опровергла пресс-служба оперштаба в Telegram-канале.

По данным ведомства, сайт «Анапы региона» взломали в ночь на 30 апреля. Тогда на нем разместили фейковое интервью. Как только редакция заметила это, материал удалили. Позже издание опубликовало комментарий по хакерской атаке на сайт.

Скриншоты фрагментов из интервью начали распространяться в соцсетях. В материале приводились слова господина Кондратьева о том, что весь пожар в Туапсе — это «некоторые очаги задымления и локального возгорания». Также в интервью он говорил об «эффекте нефтяных капель», который происходит якобы из-за новой тактики ВСУ. Согласно информации из интервью, для этого «эффекта» украинские дроны оснащены дополнительными баками с мазутом.

«Сам факт, что ситуация, когда глава региона дает интервью небольшому сайту одного муниципалитета о событиях в другом... по неизвестной причине ни у кого из распространителей (среди тех, конечно, кто не распространяет фейк намеренно) не вызвал сомнений»,— написала пресс-служба оперштаба.

Пожар на территории морского терминала в Туапсе начался в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Это — четвертый пожар на терминале с середины апреля. К середине дня пожарные собрали и вывезли 13,3 тыс. кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Более 80 человек эвакуировали. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя два дня после его начала. Другое возгорание устраняли пять дней.