Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ одержал победу над соотечественником Дзюнто Накатани в титульном бою в Токио. Поединок продлился все 12 раундов, и судьи единогласно отдали победу 33-летнему чемпиону.

Фото: Hiro Komae / AP

В результате Иноуэ сохранил за собой пояса WBC, WBO, IBF и WBA Super во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). Для него эта победа стала 33-й на профессиональном ринге, 27 из которых — нокаутом. Накатани потерпел первое поражение в карьере при 32 победах (24 нокаутом).

Иноуэ удерживает статус абсолютного чемпиона мира с декабря 2023 года.