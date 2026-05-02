Минздрав: более 10 регионов захотели участвовать в эксперименте с передвижными аптеками

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что 11 субъектов Федерации выразили желание присоединиться к эксперименту по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов, передает «РИА Новости». Соответствующий закон сегодня подписал президент Владимир Путин. Эксперимент должен начаться с 1 сентября 2026 года на территориях, где нет стационарных аптек.

В число регионов-участников вошли Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский и Краснодарский края, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия, а также Донецкая Народная Республика. Участие в эксперименте добровольное, для этого региону необходимо подать заявление.

В Минздраве уточнили, что передвижные аптечные пункты должны быть оборудованы всем необходимым, включая электронную систему приема платежей. Обслуживать их будут фармацевтические работники. Ожидается, что новая форма торговли повысит доступность лекарств для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов.