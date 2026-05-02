Губернатор Паслер поручил помочь пытавшемуся прорваться к нему мужчине

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил обеспечить юридическую поддержку мужчине, пытавшемуся прорваться к нему во время первомайского митинга. Сегодня мужчину арестовали за мелкое хулиганство. Господин Паслер назвал случившееся на митинге «обычным человеческим фактором».

«Обычный человеческий фактор: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться»,— написал господин Паслер в Max.

Губернатор отметил, что в местах массового скопления людей «в нынешних условиях» необходимо соблюдать порядок. При этом он выразил уверенность в том, что арестованный мужчина не хотел навредить своими действиями.

Во время митинга 1 мая мужчина резко подбежал к губернатору, когда тот фотографировался с участницей мероприятия. Охрана задержала мужчину и передала полиции. На 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и арестовали на 14 дней.