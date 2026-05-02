Напавшего на губернатора Паслера мужчину арестовали на 14 суток

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайского митинга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как рассказали в пресс-службе, на 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) из-за нецензурной брани. В суде мужчина вину полностью признал.

На первомайском митинге в Екатеринбурге мужчина резко подбежал к губернатору, когда тот фотографировался с участницей мероприятия. Нападавший был задержан охраной и передан правоохранительным органам. На задержание оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе судов. В результате происшествия никто не пострадал.