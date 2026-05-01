Охрана пресекла нападение на губернатора Дениса Паслера на первомайском митинге
В Екатеринбурге на митинге в честь Праздника Весны и Труда было совершена попытка нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер на митинге
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На видео, распространенном telegram-каналом «Подливтика 2.0», видно, как мужчина в спортивном костюме маргинального вида пытался подбежать к главе региона, когда он фотографировался с участницей митинга. Охрана скрутила его в метре от господина Паслера.
«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал»,— сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области.
Фотогалерея
Первомайский митинг-концерт в Екатеринбурге
1 / 15