Трамп назвал себя единственным президентом США, который сдал когнитивный тест

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным американским президентом, который сдал когнитивный тест. Об этом он заявил во время выступления в штате Флорида.

Фото: Matt Rourke / AP

Фото: Matt Rourke / AP

«Я прошел три когнитивных теста. Кстати, сдал их на отлично. Я единственный президент, который проходил когнитивный тест. Не думаю, что Обама смог бы его пройти,— сказал господин Трамп. — Первый вопрос очень простой — лев, жираф, медведь и акула. И они спрашивают: "Кто из них медведь?"».

В конце апреля Дональд Трамп выступил за проведение когнитивных тестов для кандидатов в президенты и вице-президенты США. Об этом американский президент написал в Truth Social на следующий день после брифинга в Белом доме. Тогда он перепутал Иран с Украиной и заявил, что потопил 159 украинских кораблей.

