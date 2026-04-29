Трамп перепутал Украину и Иран

Президент США Дональд Трамп на брифинге перепутал Украину и Иран. Он сказал, что Украина потерпела поражение, и продолжил фразу словами про 159 потопленных кораблей.

«Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение. Посмотрите на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой»,— произнес господин Трамп. Ранее он заявлял, что ВМС США уничтожили 159 иранских кораблей в Ормузском проливе.

На брифинге президент США прокомментировал в том числе конфликт на Украине и разговор с президентом России, который состоялся вечером 29 апреля. По его словам, боевые действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Он добавил, что Владимир Путин может согласиться на «небольшое прекращение огня».