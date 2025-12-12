В Иране задержали лауреата Нобелевской премии Наргес Мохаммади

Иранскую правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади задержали в Иране во время поминок по адвокату-правозащитнику Хосрову Аликорди. Помимо нее в городе Мешхед задержали еще нескольких активистов. Об этом сообщил фонд Наргес Мохаммади в соцсети Х.

Причины задержания не уточняются. Власти Ирана не комментировали сообщения.

C ноября 2021 года Наргес Мохаммади отбывала тюремный срок по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства. Ее приговорили в общей сложности к 36 годам тюрьмы, из которых она отсидела 10. В декабре 2024 года правозащитнице дали отпуск на 21 день по состоянию здоровья, затем его продлили еще на полгода.

Наргиз Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».