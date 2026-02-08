Иран приговорил нобелевского лауреата Наргес Мохаммади еще к семи годам тюрьмы

Власти Ирана приговорили правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади еще к семи годам тюрьмы, сообщило агентство AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муж Наргес Мохаммади — Таги Рахмани показывает их общую фотографию (2023 год)

Фото: Christian Hartmann / Reuters Муж Наргес Мохаммади — Таги Рахмани показывает их общую фотографию (2023 год)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

По данным адвоката Мостафы Нили, решение о продлении срока вынес суд в городе Мешхед. «Ее приговорили к шести годам тюрьмы за участие в ‘собраниях и сговоре’ и еще к полутора годам за пропаганду и наложили двухлетний запрет на поездки»,— написал он.

С ноября 2021 года Наргес Мохаммади отбывала в Иране тюремный срок по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства. Ее приговорили в общей сложности к 36 годам тюрьмы, из которых она отсидела 10. В декабре 2024 года правозащитнице дали отпуск на 21 день по состоянию здоровья, затем его продлили еще на полгода. В декабре 2025 года ее задержали в Иране во время поминок по адвокату-правозащитнику Хосрову Аликорди. 2 февраля 2026 года она объявила голодовку.

Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

Алена Миклашевская