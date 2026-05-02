Российские военные нанесли удары по аэродромам, портам и заводам ВСУ

ВС РФ ударили по предприятию военной промышленности Украины, нескольким военным аэродромам и объектам портовой инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, эти цели использовались Вооруженными силами Украины.

Кроме того, под обстрел попали места хранения и запуска беспилотников, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников — всего в 152 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 505 беспилотников самолетного типа. Также перехвачены пять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американских систем HIMARS.