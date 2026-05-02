Российские войска заняли село Мирополье в Сумской области

Под контроль ВС РФ перешло село Мирополье в Сумской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Мирополье заняли подразделения группировки войск «Север». Село находится в Миропольской сельской общине Сумского района. Мирополье расположено недалеко от границы с РФ, на левом берегу реки Псёл в месте впадения в нее реки Удава. В 2025 году население эвакуировали, в селе проживало не более 20 человек.

Накануне группировка «Север» заняла село Покаляное в Харьковской области Украины.