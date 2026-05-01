ВС России заняли село Покаляное в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Покаляное в Харьковской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Покаляное находится в Волчанском районе, на левом берегу реки Волчья. Недалеко от Покаляного — граница Белгородской области. Согласно украинской переписи 2001 года, в селе проживало 200 человек.

Кроме того, за прошедшую неделю российские военные заняли еще пять населенных пунктов. Речь идет о селах Бочково и Землянки в Харьковской области, а также о Корчаковке, Новодмитровке и Таратутино в Сумской области.