Компания Цукерберга купила ИИ-стартап для создания гуманоидных роботов

Компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) купила стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий модели искусственного интеллекта для роботов, передает Bloomberg. Сделка стала частью инициативы компании по созданию гуманоидных роботов, ради которой компания ранее создавала отдельные технологические подразделения. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

В компании Марка Цукерберга заявили, что стартап находится «на передовой разработки роботизированного интеллекта, созданного для того, чтобы наделить роботов способностью понимать, прогнозировать и адаптироваться к поведению человека в динамичных условиях». Работники проекта присоединятся к исследовательскому подразделению Superintelligence Labs и будут сотрудничать с командой Robotics Studio, созданной в прошлом году для работы над базовой технологией для роботов-гуманоидов.

Робототехническая команда Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), которая в итоге планирует использовать технологии стартапа, работает над собственным гуманоидным «железом» и лежащим в его основе ИИ. Специалисты разрабатывают сенсоры, программное обеспечение и другие технологии для роботов. Компания намерена предоставить разработки другим участникам отрасли — то есть в конечном итоге их будет использовать широкий круг компаний.

Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) делает значительные инвестиции в гуманоидных роботов — футуристических машин, которые могут двигаться как люди и выполнять физическую работу. В разработке подобных технологий сейчас участвуют многие другие техно-гиганты, вроде Tesla, Alphabet и Amazon.

Инвесторы скептически относятся к планам компании и ее крупным вложениям в ИИ, отмечает The Wall Street Journal. После публикации финансовых результатов в среду ее акции подешевели на 9,4%.