КСИР анонсировал введение нового порядка управления Персидским заливом

Управление Персидским заливом будет осуществляться в соответствии с приказом верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, заявило командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Принципы и правила новой стратегии контроля над акваторией уже сформулированы, передает сообщение агентство Tasnim.

«Военно-морские силы КСИР, обладая контролем над почти 2000 километрами береговой линии Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе, сделают это водное пространство источником благополучия и мощи для дорогого народа Ирана, а также залогом безопасности и процветания для всего региона»,— заявили в КСИР. Когда новый порядок вступит в силу, стражи революции не уточнили.

Заявление верховного лидера Ирана об управлении Персидским проливом власти страны опубликовали 30 апреля. В сообщении подчеркивалось намерение руководства Ирана контролировать акваторию самостоятельно, без участия США. Какими методами Иран намеревается осуществить задуманное, не сообщалось, но власти обещали светлое будущее, если американские войска уйдут из региона.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран ограничил проход через Ормузский пролив и ввел плату за транзит. На переговорах 11 апреля в Исламабаде, стороны не пришли к единому мирному соглашению. после чего 13 апреля США заблокировали иранские порты. В ответ Иран продолжил блокаду Ормузского пролива.