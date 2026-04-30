Моджтаба Хаменеи подтвердил намерение Ирана контролировать Ормузский пролив

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание к народу по случаю национального дня Персидского залива. В нем господин Хаменеи указал, что Исламская Республика продолжит управлять Персидским заливом и Ормузским проливом.

Танкер HELGA в Ормузском проливе

Фото: Mohammed Aty / Reuters Танкер HELGA в Ормузском проливе

«Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника»,— следует из заявления, которое цитирует агентство Tasnim.

Моджтаба Хаменеи добавил, что «светлого будущего» Персидскому заливу удастся достичь без США. «Оно будет служить прогрессу, комфорту и благополучию народов»,— уточнил верховный лидер Ирана в послании.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика ограничила судоходство в Ормузском проливе и для доступа к морскому коридору стала взимать плату. 11 апреля в Исламабаде прошел первый раунд переговоров делегаций США и Ирана, который американская сторона оценила негативно. 13 апреля, чтобы склонить Тегеран к сделке, Вашингтон заблокировал иранские порты. Иран, в свою очередь, продолжил блокаду Ормузского пролива. До эскалации по этому маршруту проходило около 150 судов в сутки.