«Оскар» режиссера фильма «Господин Никто против Путина» нашли во Франкфурте

В аэропорту Франкфурта нашли «Оскар» режиссера фильма «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина (объявлен в России иноагентом). Об этом сообщила немецкая авиакомпания Lufthansa. Статуэтку потеряли при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Lufthansa извинилась перед режиссером, сказали в авиакомпании. Представители авиаперевозчика связались с режиссером, чтобы как можно скорее вернуть статуэтку. «Мы искренне сожалеем о причиненных неудобствах. Бережное и безопасное обращение с вещами наших гостей имеет для нас первостепенное значение»,— указано в заявлении Lufthansa (цитата по Reuters).

В авиакомпании добавили, что начали внутреннюю проверку. Перед посадкой на рейс во Франкфурт Павлу Таланкину (иноагент) запретили взять «Оскар» в салон самолета. Сотрудники аэропорта имени Джона Кеннеди объяснили это тем, что статуэтка «может быть использована в качестве оружия», сообщил соавтор фильма Дэвид Боренштейн.

У режиссера не было сумки, поэтому сотрудники аэропорта положили «Оскар» в коробку и отправили его в багажное отделение самолета. После прилета во Франкфурт статуэтку не могли найти.