Режиссер фильма «Господин Никто против Путина» потерял свой «Оскар» при перелете

Режиссер документального фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин (объявлен в РФ иноагентом), получивший «Оскар», лишился статуэтки при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт. Об этом сообщил соавтор фильма Дэвид Боренштейн.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

«Вчера мы прибыли в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, готовые отправиться домой в Европу, неся с собой “Оскар” в качестве ручной клади»,— написал господин Боренштейн на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, сотрудники аэропорта остановили Павла Таланкина (объявлен иноагентом), заявили, что статуэтка может использоваться как оружие, и не позволили ему взять награду с собой на борт. «Оскар» положили в коробку и отправили его в багажное отделение самолета, сообщил Дэвид Боренштейн.

«Я искал, но не смог найти какого-либо подобного случая, когда кого-то заставляли проверять “Оскар”. Относились ли бы к Павлу так же, если бы он был знаменитым актером? Или свободно говорил бы по-английски?»,— указал Дэвид Боренштейн.

Павел Таланкин (объявлен иноагентом) рассказал изданию Deadline, что брал «Оскар» в самолеты более десяти раз, и до ситуации в аэропорту Джона Кеннеди проблем никогда не возникало. Режиссер отметил, что сотрудник авиакомпании Lufthansa предложил хранить статуэтку в кабине пилотов во время полета, однако службы безопасности аэропорта запретили это делать.

Deadline пишет, что вечером 30 апреля получило заявление от Lufthansa. В нем авиакомпания сообщила, что оперативно проводит всесторонний внутренний поиск статуэтки.