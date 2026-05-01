Полицейские отпустили активиста, пришедшего с плакатом на акцию КПРФ в Ижевске

Поводом для внимания полицейских к участнику первомайской акции КПРФ в центре Ижевска стал несанкционированный плакат, рассказал «Ъ-Удмуртия» активист Данил Пермяков. По просьбе правоохранителей он показал переписки в Telegram и галерею на мобильном телефоне, после чего решил покинуть мероприятие. Активиста не задержали.

Сегодня утром он пришел на акцию коммунистов у памятника Ленину с плакатом с портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, а также надписью: «Дадим отпор врагам трудового народа». Сотрудники полиции попросили активиста убрать плакат еще до того, как он присоединился к общей массе демонстрантов. Позднее его увели для беседы. В партии Данил Пермяков не состоит.

Как писал «Ъ-Удмуртия», изначально коммунисты планировали на Первомай организовать шествие по тротуару от монумента к Центральной площади, однако администрация Ижевска не согласовала митинг, сославшись на риски «ограничений для использования объектов транспортной инфраструктуры гражданами». В муниципалитете наполнили об административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

После этого реготделение КПРФ заявило, что проведет акцию «даже в условиях запрета демонстрации», призвав прийти на нее «трудящуюся и учащуюся молодежь Ижевска». Речь идет о возложении цветов к памятнику Ленину, что не требует письменного согласования. Всего мероприятие собрало около 60 человек.